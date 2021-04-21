В 8 районах, где ожидаются паводки в Иркутской области, дежурят спасатели МЧС

В Тайшетском, Чунском, Тулунском, Нижнеудинском, Заларинском, Зиминском, Качугском, Жигаловском районах готовятся к паводкам Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В восьми районах Иркутской области сотрудники МЧС готовятся противостоять паводку. В зоне риска находятся почти сотня городов и сел, в которых живут 18,5 тысяч человек. В Тайшетском, Чунском, Тулунском, Нижнеудинском, Заларинском, Зиминском, Качугском, Жигаловском районах готовятся к большой воде. Спасатели заранее отправятся в отдаленные территории, где может грозить подтопление. На севере Приангарья – в Киренском и Катангском районах, будет задействована авиация. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Иркутской области.

- В группировку, которая будет обеспечивать безопасность жителей и ликвидировать возможные негативные последствия паводка, входят более 21 тысячи человек, 3,5 тысячи единиц техники, рассказывают в ведомстве, - В числе задач, поставленных руководителям межведомственных оперативных групп, - координация сил и средств муниципального звена, тщательная проверка готовности систем экстренного оповещения населения, оперативное информирование жителей о складывающейся обстановке.

Также на помощь придут 3 группы призывников. Их работа будет заключаться в устранении возможных заторов льда в устьях рек.

В Главном управлении создан межведомственный оперативный штаб для координации всех проводимых работ.