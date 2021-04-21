Ангарчанин отдал 800 тысяч рублей на сохранение лжеполицейским Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Пострадавший 48-летний мужчина понял, что стал жертвой обмана, когда настоящие сотрудники банка начали требовать выплатить кредит. Его ангарчанин оформил по совету «сотрудников безопасности» банка. По классике «доброжелатели» сообщили о странной активности на счетах мужчины, и чтобы деньги не были украдены нужно срочно перевести средства. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Иркутской области.

- Мужчина до этого не раз слышал о подобных мошенничествах, поэтому не поверил сказанному. Однако вскоре ему позвонила женщина, представившись сотрудником МВД рассказала, что заведено уголовное дело на нечестных сотрудников банка, а для их разоблачения необходима помощь гражданина. Она уточнила, что в целях сохранения деталей операции в тайне, ему запрещается кому-либо об этом рассказывать, - сообщают в ведомстве.

Окончательно сомнения рассеяли номера, с которых звонили мошенники, они были идентичны официальным контактам МВД. Сначала ангарчанин «спас» 148 тысяч рублей собственных сбережений, а затем отправился в отделение банка, чтобы оформить кредит. Всего он отдал злоумышленникам 800 тысяч рублей.

Чтобы проверить, что вы не являетесь жертвой мошенников, нужно прекратить разговор и самостоятельно перезвонить по официальному номеру организации, набрав его вручную.