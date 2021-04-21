Бездомных животных сосчитают в Иркутской области. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Чтобы запланировать финансирование на отлов, стерилизацию и вакцинацию бродяжек, ветеринары совместно с органами местного самоуправления приступили к мониторингу. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

– Подсчет бездомных животных осуществляется в соответствии с планом, который определили станции по борьбе с болезнями животных и администрации муниципальных образований. В рамках взаимодействия к этим мероприятиям также привлекли представителей волонтерского движения, – рассказал руководитель службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко.

Опираясь на полученные цифры, будут определять, сколько финансовых средств следует выделить на мероприятия по отлову, проведению стерилизации и вакцинации на 2022 год. В Иркутске уже пересчитали всех четвероногих Октябрьского округа города, теперь настала очередь Правобережного.