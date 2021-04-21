Александр Ведерников о Послании Президента РФ: акцент сделан на социальной сфере

Спикер Заксобрания Александр Ведерников прокомментировал Послание Президента РФ Федеральному Собранию.

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников прокомментировал послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, которое состоялось 21 апреля. Спикер отметил, что уделено внимание совершенствованию механизмов соцподдержки граждан, решению экологические проблем региона, а также развитию малого и среднего бизнеса.

Что касается социальной политики, то важно, считает спикер, что акцент был сделан на цифровизацию системы оказания поддержки гражданам.

- Мы, депутаты Законодательного Собрания, об этом тоже говорили в разрезе принятия в Иркутской области социального кодекса, который должен собрать воедино меры поддержки, а главное - упростить механизм их получения, - сказал Александр Ведерников. - Большинство из них должны быть без заявительного характера. Многодетная мать или инвалид не должны справки носить из ведомства в ведомство. Социальные меры поддержки – это обязанность государства. Их получение гарантировано Конституцией РФ.

Выступая с Посланием Президент поручил ускорить принятие закона, который установит ответственность собственников предприятий за ликвидацию накопленного вреда, за рекультивацию промплощадок. И озвучил, что будут поддерживаться проекты по экологической модернизации предприятий, в том числе алюминиевых заводов в Братске, Иркутске и Шелехове.

- То, что случилось десятилетия назад, сегодня имеет серьезные экологические последствия и влияет на качество жизни жителей и нашего региона. Сейчас эти вопросы заняли важное место не только в работе региональной власти, но и в федеральной повестке, – добавил спикер. – По бизнесу также скажу, что помогать ему, предоставляя новые налоговые льготы, необходимо в увязке с созданием новых рабочих мест для молодежи. Молодежь должна видеть себя в проекции будущего России.