Погода в Иркутске: 22 апреля в городе без осадков
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Погода в Иркутске 22 апреля ожидается без существенных осадков, облачность будет переменчивой. Об этом сообщает Иркутский Гидрометцентр.
- Ветер в городе дует с северо-запада со скоростью 4-9 м/с, - говорят метеорологи. – Воздух днем прогреется до +2…+4 градусов.
По данным Яндекса, в областном центре сегодня атмосферное давление составляет 729 миллиметров ртутного столба. Это для данного времени в нашем регионе года норма.
Что касается погоды в Иркутской области в целом, то облачность в Приангарье также переменчивая, местами ждут снег.
Ветер имеет северо-западное, северо-восточное направление и скорость 2-7 м/с с порывами до 14 м/с. Днем столбики уличных термометров покажут +1…+6, в низинах до -6.
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