Молодую учительницу в Шелехове будут судить за кражу телефона у школьника Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В городе Шелехов Иркутской области сотрудники регионального МВД завершили расследование о краже сотового телефона в стенах школы. Уголовное дело передали в суд, подозреваемая в преступлении – одна из учительниц образовательного учреждения. Об этом сообщает ОМВД России по Шелеховскому району.

- Пятиклассник в марте оставил свой рюкзак в школьном коридоре и ушел на урок физкультуры, через час свой портфель он вместе с классным руководителем нашел на другом этаже, - рассказывают полицейские. – Только в нем не оказалось ни денег, ни сотового телефона.

Как удалось установить следователям, чужое имущество взяла молодая учительница, которая продержала мобильник у себя дома несколько недель, а после унесла в скупку, где смогла «выручить» за него 3000 рублей. На допросах работник образования не признала свою вину, но следователи нашли достаточно улик, подтверждающих обратное. Уголовное дело передано в суд.

Если вина женщины будет доказана в суде, о карьере педагога можно будет забыть.

- Судимым людям запрещено работать с детьми, - отмечают в МВД Шелеховского района.

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