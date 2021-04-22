Иркутянин пытался подкупить полицейского взяткой в полмиллиона рублей Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Пытался «отмазать» свою родственницу, а в итоге заработает себе судимость 37-летний житель Иркутского района. Все произошло 2 февраля 2021 года в районе железнодорожного вокзала станции Иркутск-пассажирский. В тот день полицейские, по подозрению в контрабанде леса, задержали родственницу мужчины. Приехав на место, сибиряк, передал транспортному полицейскому 500 тысяч рублей. Сотрудник от денег отказался и сообщил об этом коллегам. Мужчину, пытавшегося откупить родственницу сразу задержали. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

- Против него было возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки должностному лицу в крупном размере», - рассказали в ведомстве. – Мужчину заключили под домашний арест.

Дело уже передано в суд. Иркутянину грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере 60-кратной суммы взятки.