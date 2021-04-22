7 месяцев колонии за побег из зала суда получил житель Улан-Удэ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Избежать наказания в прямом смысле хотел 38-летний улан-удэнец – он сбежал прямо из зала суда. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Железнодорожного района г. Улан-Удэ, мужчина не явился на назначенные ему ранее 150 часов обязательных работ, и на этом заседании ему поменяли отработку на реальный, пусть и небольшой, срок.

- По представлению начальника уголовно-исполнительной инспекции по Железнодорожному району Улан-Удэ судом принято решение о замене данного вида наказания на 18 дней лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Вынесено постановление о взятии осуждённого под стражу в зале суда, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Осужденный попытался сбежать от правосудия, но был задержан полицейскими. В общей сложности за побег и предыдущее преступление суд назначил 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.