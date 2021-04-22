Около 48% иркутян мечтают о собственном жилье. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По данным интернет-исследования, которое было проведено с 15 марта по 15 апреля во всех регионах страны, 61% респондентов из Иркутской области не имеют возможности копить. Как сообщает сервис Зарплата.ру, у 48% граждан средств хватает только на еду и оплату жилья, 33% имеют кредиты и другие финансовые обязательства, а 10% признались, что не имеют постоянной работы и работают лишь время от времени. Еще 15% граждан отмечают, что за последний год их доход упал на 10-20%, причем женщины чаще мужчин – 59% против 41%.

- При этом для большинства респондентов главная мечта – это собственное жилье, его хотели бы купить 24% жителей Приангарья, - отмечают специалисты исследовательского центра Зарплата.ру. - Еще 20% респондентов мечтают приобрести автомобиль, 19% - сделать ремонт в квартире, 17% - накопить на отпуск, 11% - купить новый телефон последней модели.

Согласно данным Росстата, в 2020 году средняя зарплата в России составила 48 300 рублей, больше всех получают жители Чукотки (109 100 рублей в месяц), Ямало-Ненецкого автономного округа (101 500 рублей), Москвы (95 500 рублей), Магаданской области (89 500 рублей) и Сахалина (89 400 рублей). Самая низкая оплата труда в Ивановской области (27 000 руб.), Дагестане (27 200 рублей) и Кабардино-Балкарии (27 500 рублей).

В Иркутской области средняя зарплата составляет 36 300 рублей.

Кроме того, за последний год долговая нагрузка россиян по всем видам кредитов и займов выросла, достигнув исторического максимума в 11,7%, гласят данные Центробанка, причем доля просроченных ссуд растет особенно быстро со второй половины 2020 года, на которую пришелся пик пандемии.