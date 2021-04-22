4 миллиона украли мошенники за сутки у жителей в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Волна мошеннических звонков обрушилась на регион. И несмотря на то, что каждый день нас предупреждают - свои деньги и личные данные никому доверять нельзя - нам хочется думать, что все будет хорошо. Только за минувшие сутки мошенникам удалось выманить у доверчивых жителей Приангарья 4 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс- служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками банков и рассказывали, что со счетов владельцев платежных карт кто-то пытается списать деньги и оформить на них банковский займ. Для противодействия выдуманному хищению требовалось оформить встречный «зеркальный» кредит и отправить средства на «резервный счет», - рассказали в ведомстве.

Самый большой доход мошенникам принесла иркутянка - жительница Ленинского района. Для того, чтобы оформить кредит, ей даже не пришлось выходить из дома. В онлайн-приложениях 8 разных банков ей одобрили займ на общую сумму больше 1,7 миллионов рублей. А затем уже через банкоматы отправила деньги на счета лжебанкиров.

В этот же день звонок от мошенников поступил 27-летнему сотруднику логистической фирмы Иркутска. Он пытался спасти и потерял около 900 тысяч рублей. Жертвами легенды стали еще 26-летняя менеджер из областного центра ( она потеряла 230 тысяч рублей), женщина-грузчик из Иркутска (более 180 тысяч рублей), электромонтер из поселка Чунский перевел лжебанкирам 160 тысяч. Еще по 100 тысяч рублей были украдены у электромонтера из Саянска и учителя из Качуга.

Еще двое жителей Иркутской области стали жертвами других, не менее интересных схем обмана. Медсестру из Баяндая "иностранец" попросил о материальной помощи, та отказать не смогла и перевела собеседнику 700 тысяч. А пенсионеру из Шелехова неизвестные пообещали выплатить компенсацию за некачественные лекарства, которые он купил ранее. Доверчивость стоила ему больше 650 тысяч рублей.

Полицейские напоминают , нельзя доверять незнакомцам, которые звонят вам или пишут в соцсетях. В последнее время мошенники все чаще и убедительнее обманывают людей дистанционно.