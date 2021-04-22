Двое мужчин вывезли собутыльника в лес и застрелили из ружья в Иркутской области

Двое мужчин вывезли собутыльника в лес и застрелили его из ружья в Иркутской области Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Двое мужчин: 38 – летний житель деревни Тагна Заларинского района и 52-х летний иркутянин обвиняются в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Иркутской области.

- По версии следствия, в ходе совместного распития спиртных напитков в вагончике в селе Троицк Заларинского района между обвиняемыми и 37-летним потерпевшим возникла ссора. На автомобиле, предоставленном одним из фигурантов дела, злоумышленники вывезли мужчину в лесной массив вблизи деревни Тагна Заларинского района, - рассказывают в ведомстве.

У одного из затеявших самовольный суд мужчин при себе было ружье. Он и выстрелил своему обидчику прямо в голову. 37-летний мужчина погиб на месте. Тело было найдено 5 апреля.

Полиция, проведя оперативно-розыскные мероприятия, нашли и задержали убийц. Они заключены под стражу. Обстоятельства преступления выясняются.