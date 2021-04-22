Партию смартфонов на 35 миллионов рублей незаконно пытался ввезти в Забайкалье житель Китая. Фото: Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.

Чтобы не платить таможенную пошлину, житель Китая решил незаконно перевезти в Забайкалье партию смартфонов брендовых марок на 35 миллионов рублей. Для этого он даже организовал преступную группу. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

- Находясь в Китае, он подыскивал россиян и за денежное вознаграждение предлагал им перевезти мобильные телефоны под видом товаров для личного пользования, - сообщили в ведомстве. – Иностранец подговорил жителя приграничного поселка Забайкальск, который созванивался с приезжими, перевозившими незаконные партии мобильников, и встречался с ними. Еще через одного жителя Читы иностранец забирал и организовывал последующую отправку телефонов по регионам России.

Сотрудники Читинской таможни изъяли 18 сумок с пластиковыми контейнерами, в которых находились смартфоны, аксессуары и комплектующие к ним. За них он должен был заплатить 5 миллионов рублей. На днях двое подельников жителя Китая услышали приговор суда. Один получил 3,5 года лишения свободы со штрафом в 250 000 рублей, второй приговорен к 3 годам лишения свободы условно с отсрочкой на 3 года и штрафом в 300 000 рублей. Что касается организатора, то в отношении него уголовное дело выделено в отдельное производство.