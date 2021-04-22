Отрезали ухо пенсионеру и подожгли заживо в Бурятии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

21 апреля 2021 года утром произошло возгорание одного из домов в одном из сел Кабанского района. В ходе тушения внутри обнаружили тело 68-летнего мужчины. Осмотр места происшествия показал, что причиной пожара стал поджог, а на теле покойного есть повреждения, сообщает СУ СК России по Республике Бурятия.

- По подозрению в совершении данного преступления задержаны трое местных жителей в возрасте от 14 до 28 лет. В ходе допросов они дали подробные показания об обстоятельствах учиненной над потерпевшим расправы, - уточнили в Следственном отделе по Кабанскому району.

Следователи установили, что вечером 20 апреля 2021 года двое молодых людей распивали спиртные напитки в гостях у знакомого односельчанина. Хозяин рассказал им о ссоре с соседом, и приятели решили помочь собутыльнику разобраться с его противником. Вместе с ними к соседу отправился 14-летний сын хозяина дома. Втроем они ворвались к своей жертве, вывели пожилого мужчину на улицу и стали избивать, один из них ножом отрезал потерпевшему ухо. После этого нападавшие покинули ограду, вернулись к собутыльнику и продолжили посиделки с алкоголем.

Следующим утром подросток закончил начатую вечером расправу. Он взял бензин и пробрался в дом к избитому накануне мужчине, который лежал на своей кровати и подавал признаки жизни. Мальчик разлил горючее по полу, затем поджег его и скрылся с места преступления.

Уголовное дело возбуждено по ст. 105 УК РФ (убийство), следствие продолжается.