Украина выдала России двух мужчин, один из которых совершил преступление в Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне правоохранительные органы Украины передали России двух мужчин, которые находились в международном розыске. Гражданин Молдовы Валерий Горбатовский в сентябре 2002 года незаконно купил пистолет Макарова и отправился в один из магазинов Усть-Илимска. Там он, угрожая продавщице и охраннику, украл всю выручку и тяжело ранил сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- В 2003 году Горбатовский был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 162, 318 и 222 Уголовного кодекса Российской Федерации, с назначением наказания в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 5 лет, - рассказывают в ведомстве, - Однако осужденный скрылся от правоохранительных органов и выехал за пределы страны. Суд отменил условный срок и назначил ему наказание с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.

После этого Горбатовского объявили в международный розыск. В сентябре прошлого года он пытался пересечь молдавско-украинскую границу. Там его задержала полиция.

Еще один преступник, доставленный из Украины, Рудольф Гейдаров. Он в 2013 году с бандой совершил разбойное нападение на ферму в Ставропольском крае. По версии следствия, грабители проникли на территорию хозяйства. Злоумышленники, угрожая расправой, связали двух рабочих и семью фермера скотчем. Добычей банды стали более 600 тысяч рублей и ювелирные украшения на 200 тысяч рублей.

Позже трех соучастников удалось задержать, а Гейдаров быстро покинул страну и скрылся. В 2020 году его задержали на Украине.