Туалет установили на кладбище по требованию суда в Аларском районе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Суд обязал администрацию деревни Нельхай Аларского района устранить нарушения санитарного законодательства на местном кладбище. Требования были исполнены в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы приставов по Иркутской области.

- Должником по исполнительному листу являлась администрация муниципального образования, взыскателем - прокурор Аларского района, который в интересах неопределенного круга лиц обратился в Аларский районный суд, - сообщают на сайте ведомства.

О решении суда администрацию поселения уведомили судебные приставы. Устранить нарушения было необходимо в определенный срок, иначе дело могло дойти до административного или даже уголовного наказания.

В результате, все требования выполнили в полном объеме. На кладбище построен уличный туалет в соответствии с постановлением «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».