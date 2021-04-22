В Иркутске помоют 35 памятников и 5 арт-объектов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске насчитывается 35 памятников и 5 арт-объектов. Все они будут помыты в весенне-летний период от пыли и грязи. К очистке монументов уже приступили. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

- В Иркутске сегодня уже помыли памятники императору Александру III и Якову Похабову, сделать это получилось при помощи автовышки, накануне очистили памятник Юрию Гагарину, - отметили в администрации столицы Приангарья. - Перед 9 мая будет проведена дополнительная помывка памятников А.П. Белобородову, Маршалу Жукову, Николаю Челнокову, мемориал «Вечный огонь Славы» и памятника в честь первой танковой колонны «Иркутский комсомолец».

После «душа» памятники полируют. Такое бережное отношение позволяет вернуть монументам не только достойный вид, но и сохранить срок их существования.

В мэрии напомнили, что в областном центре весь апрель объявлен месяцем санитарной очистки и пригласили всех на общегородской субботник. Он состоится в эту субботу, 24 апреля.

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