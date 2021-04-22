Иркутянина без водительского удостоверения задержали за езду на мотоцикле Kawasaki. Фото: ГИБДД МУ МВД России «Иркутское».

Водитель мотоцикла Kawasaki заглушил мотор прямо на проезжей части, как только увидел инспекторов ДПС, патрулировавших улицу Седова. Сотрудники ГИБДД попросили его предъявить водительское удостоверение. Мужчина долго искал его, а после и вовсе пустился бежать. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД МУ МВД России «Иркутское».

- Автоинспекторы незамедлительно передали информацию всем дежурившим вблизи автопатрулям, - рассказали в ГИБДД Иркутска. - В течение пяти минут иркутянин был задержан.

Нарушителем оказался 22-летний безработный иркутянин, у которого никогда не было водительского удостоверения, мотоцикл также не был зарегистрирован.

- Всего в отношении нарушителя составлено пять административных протоколов, - отмечают полицейские.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что с приходом теплых температур в городе проходит профилактическое мероприятие «Мототранспорт». Сотрудники Госавтоинспекции продолжают усиленный контроль за водителями мототранспорта, в том числе скутеров и мопедов. Особенно пристальное внимание – несовершеннолетним за рулем.

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