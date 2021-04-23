"Слата" наградила семьи почетных доноров Иркутска

Фото: ООО «Маяк»

22 апреля "Слата" вместе с областной станцией переливания крови провела в Иркутске акцию в честь Национального дня донора. На мероприятии присутствовали около 70 человек, в том числе заслуженные и почетные доноры России. Для них устроили насыщенные развлекательную программу и награждение. Так, компания отметила "Сердечные пары" - семьи, которые многократно сдавали кровь.

- У меня редкий фенотип крови, в ней особенно нуждаются. На сегодняшний день у меня уже более 80 сдач, - рассказала иркутянка Юлия Чусова, ставшая донором еще в студенчестве. - В 2000 году привлекла мужа, а позже, видя наш энтузиазм, присоединился старший сын со своей девушкой.

"Слата" и ранее сотрудничала со Службой крови, но в этом году впервые стала официальным партнером Всероссийской программы лояльности.

- Нам приятно стать частью столь доброй и нужной акции и участвовать в важном деле, - отметила руководитель департамента по связям с общественностью ТС "Слата" Яна Абалымова. - Мы постарались сделать яркий праздник для доноров и привлечь внимание тех, кто только интересуется донорством.

Акцию также поддержали блогеры проекта "Первое блогер-шоу SOS-баттл" от компании "Слата". На мероприятие пришли и почетные доноры из числа их подписчиков.

Как подчеркнула менеджер по пропаганде донорской крови Иркутской станции переливания крови Людмила Рамкулова, подобные акции помогают развитию донорства, - привлечению молодежи и обеспечению бесперебойной поставки крови в медучреждения.