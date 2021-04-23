Жителя Тайшета второй раз за месяц задержали пьяным за рулем

Житель Тайшета второй раз за месяц задержали за езду пьяным Фото: Иван ВИСЛОВ

Второй раз за месяц задержали полицейскими 37-летнего водителя из Тайшета за пьяную езду. Первый раз он устроил погоню 29 марта в Заларинском районе. Во второй раз отрудникам ГИБДД пришлось ехать за ним 50 километров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Сообщение о том, что по Тайшету ездит пьяный автомобилист поступило от очевидцев, - рассказывают в региональном МВД. - Выехавшие на место полицейские заметили красную «Хонду», подходившую под описание.

Инспекторы попросили водителя остановиться, но он нажал на газ. Пытаясь избежать встречи с сотрудниками ДПС, он нарушал правила ПДД, создавал аварийные ситуации на дороге. Погоня продолжалась 50 километров, пока у машины не повредилось колесо. Мужчину задержали.

- За рулем иномарки оказался 37-летний местный житель, у которого имелись признаки состояния опьянения, - отмечают в полиции. – При этом, оказалось, что 29 марта этого года при аналогичных обстоятельствах, данного гражданина уже задерживали сотрудники ГИБДД.

В отношении горе-автомобилиста заведено несколько протоколов за отказ остановиться по требованию сотрудников полиции, отказ от мед. освидетельствования, выезд на «встречку».

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