МВД: информация о незнакомце, заманивающем детей в черный автомобиль в Братске – фейк Фото: ГУ МВД по Иркутской области

«Внимание, родители! Сотрудниками ом 3 разыскивается автомобиль предположительно микроавтобус или джип с багажником бокс на крыше… неизвестный подъезжает к детям и заманивает их к себе в автомобиль. Будьте бдительны, провожайте и забирайте детей со школы…» - это неполное содержание сообщения, распространяемого в мессенджерах Братска. Информация эта – фейк. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Автор, сообщая о черном автомобиле с незнакомцем, в сообщениях также упомянул улицы, на которых якобы заметили злоумышленника, а также, указал, что в полицию уже поступил ряд обращений от родителей несовершеннолетних, - говорят в ведомстве. – Мы провели проверку, изучили записи с камер видеонаблюдения на указанных улицах, опросили возможных свидетелей. Информация эта не подтвердилась.

Сотрудники МВД Приангарья, напоминают пользователям, что распространение заведомо ложной общественно значимой информации карается законом. За это предусмотрен штраф от 30 до 100 тысяч рублей. И прецеденты такие есть, только в прошлом году по этой статье административного кодекса виновными признали 9 человек.

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