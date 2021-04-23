Иркутск вошел в ТОП-10 городов, куда отправятся россияне на майские праздники Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Треть российских туристов планируют отправиться на майские праздники в город-герой Севастополь, чтобы посмотреть вживую на парад Победы. Также россиян привлекают прогулки по музеям и мемориальным комплексам военной славы Черноморского флота России. Столица Приангарья заняла в рейтинге 10 место, к нам собираются приехать 1,64% опрошенных. Об этом сообщает сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU.

- На втором месте — Санкт-Петербург. 14.75 % туристов посетят северную столицу на 9 Мая. «Бронзу» в рейтинге самых популярных городов для празднования Дня Победы получит Волгоград — 13.11 %, - рассказывают на сайте сервиса.

Также в мае туристы поедут в Сочи, Москву, Казань, Петрозаводск, Осташков и Калининград.

Десять популярных городов у туристов на 9 Мая:

Севастополь, 31.15 %

Санкт-Петербург, 14.75 %

Волгоград, 13.11 %

Сочи, 9.84 %

Москва, 9.84 %

Казань, 8.2 %

Петрозаводск, 4.92 %

Осташков, 3.28 %

Калининград, 3.28 %

Иркутск, 1.64 %

*По результатам опроса TVIL.RU