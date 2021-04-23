Восемь человек умерли от коронавируса в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Борьба с коронавирусом в Иркутской области продолжается. Увы, летальные исходы продолжаются в регионе. О смертях Оперативный штаб по коронавирусу Приангарья сообщает ежедневно.

Сегодня, 23 апреля, стало известно о смерти еще восьми человек от COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе коронавирус стал причиной смерти 2299 подхвативших инфекцию. Еще 270 зараженных COVID-19 были больны также и иными тяжелыми болезнями, которые и привели к смерти.

- В ковидных госпиталях 23 апреля медики лечат 1304 пациентов, - говорят в штабе. – За сутки коронавирус подтвердился еще у 144 человек.

Всего с начала распространения COVID-19, в регионе его выявили 65 395 раз. Большинство заразившихся – 63 460 (+162) за сутки уже здоровы.

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