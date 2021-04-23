Судебного пристава осудили за ложный донос о преступлении в Иркутской области Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Ольхонском районе Иркутской области осужден судебный пристав. Специалист признан виновным в заведомо ложном сообщении о преступлении. Он рассказал полицейским, что имущество, которое ему нужно было конфисковать, якобы украли. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

- Судом установлено, что судебный пристав-исполнитель, с целью прекращения находящихся в его производстве 3 исполнительных производств о конфискации имущества, составил и направил в органы МВД РФ ложные заявления о краже имущества, - сообщает прокуратура региона. – При этом мужчина точно знал, что никаких преступлений не было.

Полицейские провели проверки и отказали в возбуждении уголовных дел. К тому моменту исполнительные производства были прекращены. Преступление судебного пристава вскрылось после проверки прекращенных исполнительных производств прокуратурой Ольхонского района. Тогда же возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления».

В районном суде 41-летний сотрудник УФССП накануне был признан виновным. За такое «поведение» ему предстоит выплатить штраф в размере 15 000 рублей.

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