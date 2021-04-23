Иркутские спасатели ищут пропавшего неделю назад 30-летнего мужчину

Иркутские спасатели ищут мужчину, пропавшего неделю назад Фото: БПСО МЧС

Группа из четырех спасателей Никольского поисково-спасательного подразделения БПСО два дня пытались найти мужчину, который ушел из СНТ "Подснежник" неделю назад и пропал. О местонахождении 30-летнего жителя садоводства ничего неизвестно с 15 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС.

- В первый день мы обследовали дорогу и ответвления от порта Байкал до устья реки Курма, общей протяженностью более 70-ти километров, во второй день было обследовано 19 километров вдоль реки Аланка до Иркутского водохранилища. Проверяли все встречающиеся зимовья. К сожалению, никаких следов присутствия человека не обнаружено, - рассказал старший группы, спасатель 1 класса Эдуард Шершак.

Группе было необходимо пройти по лесным дорогам Прибайкальского национального парка, от порта Байкал в направлении Курминского залива. Это помогло убедиться в том, что мужчина не ушел в этом направлении.

Приметы пропавшего: на вид 30 лет, рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные короткие, глаза зеленые.

Был одет: спортивный костюм синего цвета, темно-синие кроссовки.