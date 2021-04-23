Погода в Иркутске: 24 апреля будет облачно с прояснениями Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Кажется, что хорошая погода тоже решила взять законный выходной. В субботу на Иркутскую область могут обрушиться дождь и мокрый снег. Такая погода в Иркутске 24 апреля.Об этом на официальном сайте сообщает Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

-Переменная облачность, местами небольшие осадки, днем в западных, центральных, южных районах небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, ветер северо-восточный, юго-восточный, в северных районах западный, юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, - сообщают в ведомстве.

Температура ночью 0...-5 , местами -10...-15, днём +5...+10, при облачной погоде +2...-3, в северных и верхнеленских районах +8...+13, местами 0...+5.

В областном центре будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь, мокрый снег, ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с, температура ночью -1...-3, днём +7...+9.