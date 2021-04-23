Георгиевские ленточки начнут раздавать на улицах Иркутска с 28 апреля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» начнется 28 апреля. Решение об этом принято 23 апреля на заседании регионального оргкомитета «Победа». Людям вручат 140 тысяч памятных ленточек. Волонтеры будут раздавать их во всех городах и поселках региона.

- Первого мая в областном центре состоится закладка камня на месте установки стелы «Город трудовой доблести», - уточняют в пресс-службе правительства Иркутской области. - Этого звания столица Приангарья удостоена в июле прошлого года. Всего по Указу Президента России такой статус присвоен 20 городам России, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне.

Фронтовикам накануне праздника Победы вручат памятные наборы. Поздравительные открытки вручат также жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла, бывшим узникам фашистских концлагерей, бойцам армий, не участвовавших в сражениях, людям, получившим статус детей-инвалидов войны. В настоящее время в Иркутской области больше семи тысяч таких жителей.

23 апреля прошла первая репетиция торжественного шествия подразделений Иркутского гарнизона. Однако окончательное решение о проведении праздника 9 мая отложено вплоть до следующей недели в связи с опасностью пандемии.