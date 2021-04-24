Ледяные дожди и мокрый снег ждут Иркутск в эти выходные. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пасмурно, небо затянуто тучами, холодный ветер. Временами - ледяные дожди и снег. И пока даже синоптики не могут точно сказать, когда в Иркутск вернется тепло. По крайней мере, прогноз на ближайшие дни: облачно с прояснениями, небольшой дождь, мокрый снег, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура днем +5...+7. Об этом сообщает Иркутский гидрометцентр.

- Переменная облачность, местами небольшие осадки, в Тайшетском, Тулунском, Нижнеудинском, центральных, южных районах местами умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, ветер северо-восточный, юго-восточный, в северных районах западный, юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура +7..+12, при облачной погоде +2...-3, - сообщает ведомство прогноз по всему региону.

На следующий день, 25 апреля, примерно такая же погодка. По самым осторожным прогнозам гидрометцентра, подкрепленным погодными картами, в самые последние дни апреля все-таки должно потеплеть до +13...+14 днем, при этом утренние температуры будут держаться на уровне +1...+2.