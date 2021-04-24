Еще 139 человек заболели коронавирусом в Иркутской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще 139 новых диагнозов COVID-19 поставили врачи в Приангарье. Общее число инфицированных новым вирусом в регионе выросло до 65 тысяч 534 человек. Оперативные данные по заболеваемости коронавирусом на 24 апреля 2021 года приводит оперштаб по борьбе с инфекцией в Иркутской области.

-На 25 апреля количество выздоровевших увеличилось на 178 и достигло 63 тысяч 638 человек, - уточняют подробности в оперштабе.

К сожалению, инфекция коварна и не во всех случаях медики в силах помочь пациентам. Многое зависит от организма самого заболевшего. За минувшие сутки мы потеряли еще 8 жизней, а общее число жертв коронавируса на 24 апреля 2021 года составило 2307. От других заболеваний, непосредственно не связанных с вирусом, скончались 270 человек.