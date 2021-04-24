Пьяный лихач без прав на Хонде устроил гонки с полицией в Тулуне. Фото: Иван ВИСЛОВ

Машину. которая двигалась по ночному городу весьма странно, с явными нарушениями правил, заметили инспекторы дорожно-патрульной службы во время патрулирования территории Тулуна. Водитель, заметив полицейских, попытался скрыться, но был задержан. Как оказалось он уже не имел права правлять автомобилем. Об этом сообщают в ГУ МВД по Иркутской области.

-В ходе преследования неоднократные законные требования полицейских об остановке транспортного средства лихач игнорировал, совершая опасные маневры, - рассказывают подробности полицейские. - Вскоре иномарку удалось остановить. За рулем оказался 30-летний местный житель. Процедура медицинского освидетельствования показала состояние опьянения.

Тут же выяснилось, что пьяный автомобилист в принципе не мог садиться за руль, в том числе и в трезвом виде. Почти год назад, в августе 2020 года, за езду в пьяном виде его лишили прав.

Теперь ответственность будет еще жестче. Возбуждено уголовное дело.