Отключение электроэнергии в Иркутске 25 и 26 апреля: полный список адресов. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Энергетики продолжают ремонтные работы. Кроме них, одной из причин. по которой приходится оставлять надолго без света целые улицы, является ...уборка города. Да, вы и сами часто видели на улицах, как рабочие обрезают ветки у деревьев. Поэтому отключение электричества в Иркутске 25 и 26 апреля - вещь неизбежная. Называем адреса и приводим точное время, по данным инстаграм-аккаунта свет38.

Вот что говорят о предстоящих перебоях со светом сами энергетики.

"24, 25, 26 апреля в некоторых домах в городе Иркутске будет ограничено электроснабжение.

Компания просит жителей с пониманием отнестись к необходимости временных ограничений электроснабжения, связанных с проведением плановых работ на электросетях. Неудобства будут компенсированы повышением надежности электроснабжения на долгосрочную перспективу. Приносим извинение за доставленные неудобства".

В ближайшие два дня, то есть, в воскресенье, 25 апреля и в понедельник, 26 апреля, отключения света коснутся всех округов города Иркутска, кроме Октябрьского.

Отключение электроэнергии в Иркутске 25 и 26 апреля: Ленинский округ.

Отключение электроэнергии в Иркутске 25 и 26 апреля: Мамоны.

Отключение электроэнергии в Иркутске 25 и 26 апреля: Правобережный округ.

Отключение электроэнергии в Иркутске 25 и 26 апреля.