Без вести пропавшего с татуировками на пальцах рук разыскивают в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В полицию города Братска в Иркутской области накануне обратились родственники 45-летнего мужчины. Они рассказали, что он с 2016 года не выходит с ними на связь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Приметы пропавшего Азарова Андрея – на вид мужчине 44-47 лет, темные глаза, среднее телосложение, рост примерно 165-175 сантиметров, - сообщают полицейские.

Также сотрудники регионального МВД отмечают, что у Андрея Азарова есть особые приметы – татуировки на пальцах рук и на теле.

Если вы знаете, что-либо о том, где находился пропавший в промежуток времени с 2016 года и по сей день или где он может быть сейчас – позвоните в полицию, с мобильного телефона номер 102.

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