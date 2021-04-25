132 случая заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области за сутки

133 случая заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области вторые сутки подряд не выявляют больше 140 случаев заражения коронавирусом. То, что темпы заболеваемости падают, не может не радовать. На сегодняшний день в регионе с начала пандемии COVID-19 выявили у 65 666 гостей и жителей Приангарья. За сутки положительные результаты тестов пришли 132 сдавшим анализы. Об этом сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.

- За сутки выздоровели еще 133 зараженных, - сообщают специалисты. – Всего в регионе переболели 63 771 человек.

В больницах Иркутской области сейчас медики борются за жизнь и здоровье 1276 пациентов. К несчастью, летальные исходы все ее регистрируются каждый день. Так, 25 апреля стало известно о смерти еще 8 заболевших: 6 из них умерли от COVID-19, еще двое с таким же диагнозом от иных болезней. Всего с начала распространения инфекции COVID-19 стал причиной смерти 2313 человек, еще 272 инфицированных сгубили другие тяжелые заболевания.

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