112 жителей Иркутской области укусили клещи за неделю Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С начала сезона активности клещей в Иркутской области от их укусов пострадали уже 230 человек, 112 из них за последнюю неделю. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Иркутской области.

- Было зарегистрировано 230 сообщений по поводу присасывания клещей, из них 68 касались детей,- отмечают специалисты.

Активность кровососущих зафиксирована в Иркутском, Шелеховском, Эхирит-Булагатском, Боханском районах. Работникам лабораторий удалось исследовать лишь 147 клещей.

- Из них 1 был заражен энцефалитом, 13 – боррелиозом, еще 6 – другими инфекциями, - говорят в региональном Роспотребнадзоре.

Специалисты также отмечают, что ставить прививку от клещевого энцефалита можно в течение всего года, главное завершить вакцинацию за две недели до выхода в предполагаемый очаг, где возможен укус кровососущих.

Куда обращаться, если укусил клещ

в Иркутске:

Центр диагностики и профилактики клещевых инфекций (г. Иркутск, ул. К. Маркса, 3, тел. 333-445).

Расписание приема граждан:

- с 20 апреля по 1 мая: с 8:00 до 16:00, выходной – воскресенье

- c 01 мая по 15 июня: с 8:00 до 21:00, без выходных

- с 16 июня по 15 июля: с 8:00 до 18:00, без выходных

- с 16 июля по 15 августа: с 8:00 до 18:00, выходной – воскресенье

- с 16 августа по 19 апреля: с 8:00 до 16:00, выходные дни – суббота, воскресенье.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» (г. Иркутск, ул. Трилиссера, 51), С 15 апреля 2021 г. будут проводиться исследование клеща методом ПЦР на 4 инфекции (клещевой энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз).

Режим работы: понедельник - пятница. Приём проб проходит до 11 ч., при поступлении пробы с 11 до 16 часов результат выдаётся на следующий день.

в Ангарске:

МАНО «Лечебно-диагностический центр» (г. Ангарск, 6А микрорайон, д. 12, центральный вход, 2 этаж, каб. № 211, тел. 8(39-55) 518-626 (регистратура), 8(39-55) 952-947, сот. 8-908-6-553-089).

Режим работы:

с 01.04.2021 г. по 30.04.2021 г.: понедельник - пятница с 07.30 до 20.00, суббота, воскресенье – выходные дни,

с 01.05.2021 г. по 30.06.2021 г. - с 07.30 до 22.00,

с 01.07.2021 г.: понедельник - пятница с 07.30 до 20.00, суббота с 9.00 до 15.00, воскресенье с 9.00 до 13.00,

с 01.08.2021 г.: понедельник - пятница с 07.30 до 20.00, суббота, воскресенье – выходные дни.

в г. Усолье – Сибирском:

Диагностический центр «Здоровье» (г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-т. 43, тел. 8(39-543) 6-78-78, сот. 8-904-125-26-99)

Режим работы:

Понедельник-четверг: с 08.00 до 18.00

Пятница: с 08.00 до 17.00

Суббота: с 08.00 до 15.00

Воскресенье: с 08.00 до 14.00.

в г. Братске:

ОГБУЗ «Братская районная больница» (г.Братск, ул. Курчатова, 2, тел. 8(39-53) 216-004).

Режим работы: с 8.00 до 16.00

в г. Усть-Илимске:

ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника №1» (г. Усть-Илимск, ул. Чайковского 7, тел. 8(39-535) 7-77-07, 7-07-07).

Режим работы: с 8.00 до 18.00 в рабочие дни без перерыва на обед.

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