Пробки образовались перед Иркутным и Иннокентьевским мостами в Иркутске 26 апреля утром Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пробки в Иркутске 26 апреля утром образовались перед переправами через реки. Так, наиболее протяженный затор образовался на выезде из Ленинского района – перед Иркутным мостом – от улицы Трактовая, далее по кольцу, по самому мосту. В этом районе заторы также есть на улице Джамбула, в Спортивном переулке, немного затруднен проезд по улице Маяковского.

Также немного затруднено движение перед Иннокентьеским мостом в Иркутске, есть немного затрудненный участок перед плотиной ГЭС. Пробка из-за аварии образовалась на улице Лермонтова. Что касается движения транспорта в центре города, то большинство центральных улиц расцвечены в Яндекс.Пробки желтым, что означает, что дороги не свободны, но и серьезных преград на пути в виде протяженных заторов – нет.

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