Двое иркутян украли часть выхлопной системы джипа Land Cruiser стоимостью 100 тысяч рублей

Двое иркутян украли часть выхлопной системы внедорожника Land Cruiser стоимостью 100 тысяч рублей Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Нож, оставленный на месте преступления, помог полицейским выйти на след подозреваемых в краже катализатора с внедорожника Лэнд Крузер. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- В конце марта в дежурную часть полиции обратилась владелица автомобиля «Тойота Лэнд Крузер», - рассказываю полицейские. - Женщина рассказала, что оставила машину на неохраняемой парковке возле дома, а на утро заметила отсутствие части выхлопной системы. Сумма причиненного ущерба составила сто тысяч рублей.

При осмотре места преступления и был найден тот самый нож, который был использован при демонтаже катализатора. Отпечатки на нем помогли узнать причастных к преступлению мужчин 25 и 30 лет. Оба они ранее уже были судимы.

- Задержанные дали признательные показания, - отмечают сотрудники регионального МВД. - Катализатор, содержащий драгоценные металлы платиновой группы, они продали, а деньгами распорядились по собственному усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Теперь им снова грозит лишение свободы до 5 лет. Сейчас полицейские проверяют, не совершали ли они еще подобных преступлений за то время, что были на свободе. Один из иркутян вышел из тюрьмы летом прошлого года.

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