Правительство Иркутской области и "Группа Илим" договорились о трудоустройстве выпускников

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обсудил перспективы взаимодействия с председателем Совета директоров АО «Группа Илим» Захаром Смушкиным. Фото: правительство Иркутской области.

Во время рабочей поездки в Усть-Илимск губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обсудил перспективы взаимодействия с председателем Совета директоров АО «Группа Илим» Захаром Смушкиным. Об этом сообщает правительство Приангарья.

Планов много. Так, правительство Иркутской области готовится подписать с компанией соглашение о сотрудничестве в сфере трудоустройства студентов - важно, чтобы талантливая молодежь оставалась в регионе. К 2023 году в Усть-Илимске благодаря созданию целлюлозно-картонного комбината появится около 850 новых рабочих мест.

- Строительство комбината - важный элемент для развития лесного комплекса Иркутской области. Уверен, наше взаимодействие с АО «Группа «Илим» будет способствовать развитию всего севера области, - отметил Игорь Кобзев. - Мы также рассчитываем на увеличение налоговых поступлений в этом году.

Кроме того, в Усть-Илимске планируется построить новое здание для техникума лесопромышленных технологий и сферы услуг на 1200 мест. На разработку проектно-сметной документации выделят деньги.

И еще один важный вопрос - восстановление тайги. На 2022 год намечено строительство большого лесопитомника в Братском районе.

- Для нас важно, что компания выполняет взятые на себя ранее обязательства, - подчеркнул Игорь Кобзев. - Отремонтированы участки дорог Усть-Илимского шоссе и Карла Маркса. Вкладываются средства в модернизацию аэропорта. Профинансировано проектирование стадиона "Лесохимик".