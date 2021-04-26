Читинец выручил 150 тысяч рублей за несуществующие снегоход и мотоцикл Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Полиция установила подозреваемого в краже денег под видом продажи техники. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- По версии следствия, 25-летний житель Читы размещал объявления на сайтах «Авито» и «Дром» о продаже снегохода «Буран» и мотоцикла «Honda CBR 600», которых у него никогда не было. При этом фотографии и видео техники он находил в интернете, - рассказали в ведомстве,- Заинтересовавшимся покупателям он сообщал о том, что технику вот-вот купят и, получив от доверчивых граждан предоплатой полную стоимость лота, скрывал объявления и переставал выходить на связь.

Таким образом, находчивому продавцу удалось провернуть две сделки. Житель одного из поселков Усть-Кутского района перевел мошеннику 60 тысяч рублей за снегоход, который якобы находился в Нижнеудинском районе. Второй жертвой лжепродавца стал житель города Ленск-Кузнецкий Кемеровской области. Он пытался купить мотоцикл за 90 тысяч рублей. Ему продавец сообщил, что техника находится в Зиме.

Подозреваемый задержан иркутскими оперативниками в ходе выезда в Читу. Экспертиза подтвердила соответствие голоса злоумышленника и задержанного. Мужчина не стал отрицать своей вины и активно сотрудничает со следствием.

Возбуждено два уголовных дела по статье "Мошенничество". Позже они будут направлены в суд для рассмотрения.