«Поезд Победы» прибудет в Иркутск 13 июня, а в Братск – 27 мая. Фото: Иван МАКЕЕВ

С киевского вокзала Москвы еще 25 апреля отправился поезд, посвященный Великой отечественной войне. Он пройдет более чем по 50 городам от Москвы до Владивостока и от Севастополя до Мурманска. В каждом крупном городе будет остановка на несколько часов. День Победы поезд встретит в Туле. А в Иркутской области первыми эшелон увидят в Братске – 27 мая. До Иркутска он доберется 13 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутской области.

- В составе 17 вагонов, в том числе крытые музейно-выставочные, платформа-сцена, платформы с образцами военной техники, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. - Во время стоянки эшелона в городах будут проходить митинги, концерты художественной самодеятельности воинских частей и подразделений.

В каждом крупном городе будет остановка на несколько часов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Каждый из этих вагонов – тематический. Скажем, в вагоне «Дорога памяти» стоят терминалы, где можно познакомиться с историей ветеранов войны. А побывав в вагоне «Современная армия», можно узнать много нового о последних достижениях вооруженных сил. В общем, горожанам будет ради чего прийти на вокзал 13 июня. Кроме всего прочего, на перроне будет работать военторг, всех желающих накормят солдатской кашей из полевой кухни. Откроются и пункты отбора контрактников на военную службу.