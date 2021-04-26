1200 жителей Иркутской области уже проголосовали за территории для благоустройства в 2022 году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области 26 апреля стартовало рейтинговое голосование по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». До 30 мая можно выбрать сквер, парк, набережную и другую территорию, которую приведут в порядок в следующем году. Об этом сообщает правительство региона.

- В этом году голосование впервые проходит в онлайн-формате на специальной федеральной платформе za.gorsreda.ru, принять участие могут все, кому исполнилось 14 лет, - рассказали в правительстве Приангарья. - За первые же несколько часов свое мнение высказали больше 1200 жителей Иркутской области. Тем, кто не может сделать выбор через интернет, предлагают проголосовать в торговых центрах, где работают волонтеры - в 62 точках будут задействованы 450 человек.

Голосование проводится в 17 городах: это Иркутск, Зима, Вихоревка, Марково, Хомутово, Железногорск, Нижнеудинск, Тайшет, Усть-Кут, Шелехов, Ангарск, Братск, Саянск, Тулун, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск и Черемхово.

Напомним, федеральная программа «Формирование комфортной городской среды», которая действует в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», реализуется с 2017 года. В этом году в Приангарье преобразятся 260 точек - 161 двор и 99 общественных территорий. На это выделено 2 млрд 144,8 млн рублей.