Сибирячка ждала помощи спасателей в окне горящей квартиры Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Накануне около 7 часов вечера в пожарно-спасательную службу Братска поступило сообщение о том, что горит жилой дом на улице Комсомольской. Из окна квартиры, где начался пожар, валил густой черный дым, который начал распространяться и по другим квартирам на этажах ниже. 40 жителей самостоятельно эвакуировались из подъезда. Помощь медиков понадобилась 16-летней девушке. Женщину, оказавшуюся в ловушке в собственной квартире, пожарные спустили с пятого этажа на подъемнике. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Также с пятого этажа здания с применением спасательных средств по лестницам были выведены пять человек. В это же время на верхнем этаже, где наблюдалось сильное задымление, было обследовано десять квартир – искали жильцов, которые не смогли своевременно покинуть жилье, - рассказал Александр Суравишин, заместитель начальника службы пожаротушения Братского пожарно-спасательного гарнизона.

Как рассказала хозяйка квартиры, где произошел пожар, огонь начал распространяться в коридоре. А находившаяся там горючая бытовая химия ускорила процесс. Помещение заволокло дымом, а пути выхода отрезало пламенем. Единственным вариантом спасения стало окно, в котором братчанка ждала помощи спасателей.

На тушении пожара работало 28 спасателей и 10 единиц техники. На площади 4 квадратных метров огонь повредил стены, потолок, мебель и другие вещи.

Работавшие на месте пожара дознаватели МЧС России установили, что причиной пожара могло послужить короткое замыкание электропроводки.