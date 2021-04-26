Украшения стоимостью 3.7 миллионов рублей иркутянин пытался перевезти в Китай

Украшения стоимостью 3.7 миллионов рублей пытался перевезти в Китай иркутянин. Фото: Сибирское таможенное управление

Житель Иркутска, являющийся уроженцем Китая, пытался отправить 5 посылок с ювелирными украшениями из золота и серебра общей стоимостью 3.7 миллионов рублей. Отправителями мужчина указал членов своей семьи: мать, отца и несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления.

- Ценности были отправлены с интервалом в несколько дней из Иркутска и задержаны инспекторами Новосибирского почтового таможенного поста в процессе контроля, - сообщают в ведомстве, - В почтовых отправлениях вместо заявленных в таможенных декларациях сувениров пересылались кольца, браслеты, цепочки из золота и серебра со вставками из драгоценных камней природного происхождения – алмазов, рубинов, сапфиров, изумрудов, а также бусы из янтаря, бирюзы, жемчуга и нефрита.

В ходе обыска квартиры подозреваемого были найдены документы и предметы, полностью доказывающие его причастность. Мужчина признал свою вину и подал в Новосибирскую таможню явку с повинной. Уроженцу Китая грозит срок от 3 до 7 лет и крупный штраф.

СПРАВКА КП

Перевозить коммерческие партии ювелирных изделий через границу могут юридические и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. При это обязательно наличие разрешительных документов на каждую партию товара, так как изделия из драгоценных камней и металлов являются стратегически важным ресурсом России.