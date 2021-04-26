7-летний мальчик утонул, играя на льду реки в Бурятии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Трагедией закончились игры на тонком льду реки Ина для 7-летнего мальчика из бурятского села Юбилейный. Утром, 24 апреля он вместе с другом прибежал на берег реки, протекающей по окраине их деревни. Там мальчишки начали играть, имитируя рыбалку. Один из детей с палкой в руках вышел на лед и по нему дошел до середины русла с проталиной и открытой водой. На скользкой поверхности ребенок не удержался и упал за кромку. В воде его подхватило течение, унесло ниже и затянуло под лед. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.

- Второй мальчик, испугавшись, убежал домой и промолчал о трагедии, - рассказали в ведомстве. – Вскоре родители пропавшего мальчика стали искать сына, и выяснили, что он упал в реку. Под утро ниже по течению местные жители нашли тело ребенка, прорубив лед.

Сейчас все подробности трагедии выясняют следователи, которые еще раз призывают местных жителей не отпускать детей играть вблизи рек и озер.