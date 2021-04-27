Погода в Иркутске: 27 апреля потеплеет до +9 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 27 апреля ожидается с переменной облачностью. Существенных осадков во вторник не будет. Об этом сообщает Иркутский Гидрометцентр.

- Днем воздух в городе прогреется до +7…+9, - говорят синоптики. – В областном центре дует северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с, временами порывы до 15 м/с.

По данным Яндекса, атмосферное давление в Иркутске составляет 727 миллиметров ртутного столба – в пределах нормы. Погода в целом по области также с переменной облачностью, местами дождь и мокрый снег, ветер 5-10 м/с с порывами до 18 м/с. Днем столбики уличных термометров покажут +7…+12. Но. Если небо затянут облака, будет не выше +2, а то и отрицательные показатели.

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