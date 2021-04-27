Житель Иркутска вместе с женой и родителями стали организаторами группы наркоторговцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске в скором времени будут судить за распространение наркотиков мужчину с его женой и родителями. По данным следователей они создали целую сеть по продаже запрещенных веществ при помощи закладок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- По версии следствия группу наркодилеров организовал 38 – летний мужчина с богатым криминальным опытом, - рассказывают полицейские. – В нее вошли также его жена и родителями, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Для расширения своего «бизнеса» семья стала привлекать к распространению наркотиков наркозависимых лиц, которые предлагали «товар» своим знакомым. При этом с наркоманами они никогда не встречались вживую. Все переговоры велись через телефонные сообщения, а наркотики передавали при помощи тайников, расчет был безналичным.

По данным прокуратуры Иркутской области в преступную группу входили трое таких распространителей. Сами члены семьи только приобретали и расфасовывали запрещенные вещества, после передавали наркотики сбытчикам.

Найти след организатора получилось только после того, как летом был задержан один из курьеров группы.

- Когда вычислили лидера, при обыске по месту его проживания изъяли несколько телефонов и банковских карт, - отмечают в региональном МВД. - У его родственников - соорганизаторов полицейские обнаружили свыше полкило героина, часть которого была расфасована в свертки и готова к продаже.

Расследование уголовного дела сейчас завершено, оно с обвинительным заключением передано в Куйбышевский районный суд Иркутска. Все семеро участников наркогруппы скоро услышат приговор суда.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08