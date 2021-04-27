Очевидцев столкновения автомобилей Ауди и Опель разыскивают в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Следователи Шелеховского района просят помощи у очевидцев в расследовании причин ДТП на трассе «Байкал»: 24 апреля на 26 километре этой автодороги произошло столкновение автомобилей «Ауди А8» и «Опель Вектра». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- По данным предварительного расследования, водитель автомобиля «Ауди А8» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с иномаркой «Опель», - отмечают полицейские.

Помочь закончить расследование сотрудникам МВД Приангарья помогли бы показания свидетелей ДТП. Если вы стали очевидцем аварии, произошедшей примерно в 10.20 24 апреля на трассе «Байкал», свяжитесь с отделом МВД России по Шелеховскому району.

КОНКРЕТНО

Полиция просит позвонить, если вы были очевидцем данного ДТП, по телефонам:

8(39550)41537 или 89501386508