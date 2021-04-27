Снести стадион «Труд» и построить там театр и концертный зал Дениса Мацуева предложил главный архитектор Иркутска Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Главный архитектор города Иркутска Антон Жуков накануне на президиуме областного градостроительного совета предложил снести Дворец спорта «Труд», а на освободившихся 5 гектарах земли поострить театр кукол и концертный зал симфонической музыки Дениса Мацуева. Об этом специалист рассказал на своей странице в соцсетях.

- Инициатива эта далась мне нелегко, - отмечает Антон Жуков. – Но в Иркутске есть необходимость строительства новых культурных, социальных и спортивных объектов, а Дворец спорта «Труд», к сожалению, уже практически утратил свои спортивные функции. Хоккей, ввиду наличия крытых ледовых, площадок туда уже не вернется, футбола в городе сейчас нет, новый стадион запланирован на полуострове Кирова.

Архитектор также отметил, что дворец спорта не отвечает требованиям пространства, где готовят спортсменов высоких достижений. Антон Жуков считает, что на освободившейся земле, если предложение о сносе будет принято, стоит разместить театр кукол, который сейчас ютится в небольшом здании, концертный зал и городской парк.

- Появится новая культурная среда, мы получим настоящий театральный центр города - музыкальный театр, ТЮЗ, драмтеатр, зал симфонической музыки и театр кукол будут располагаться в пешей доступности друг от друга, - считает главный архитектор города Иркутска.

Но, сделать это Антон Жуков предлагает после того, как для спортсменов, которые сейчас проводят тренировки в подтрибунных помещениях, организуют новые залы.

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