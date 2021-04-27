133 случая заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области на 27 апреля составляет 65 934. За сутки положительные результаты тестов на COVID-19 получили еще 133 жителя региона. Об этом сообщает Оперативный штаб по коронавирусу области.

Большинство из заразившихся инфекцией в регионе уже выздоровели. За сутки в их число вошел еще 151 сибиряк. Всего в Приангарье новой коронавирусной инфекцией переболели уже 63 956.

В ковидных госпиталях 27 апреля медики продолжают лечить 1240 пациентов. Некоторые из них в тяжелом состоянии. Увы, справиться с COVID-19 смогли не все заразившиеся. Сегодня стало известно, что скончались еще 8 человек от коронавируса. Всего в Иркутской области COVID-19 унес жизни 2328 гостей и жителей региона. Еще 272 подцепивших инфекцию были также больны и иными тяжелыми заболеваниями, которые и привели к смерти.

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