Прокуратура Иркутской области провела проверку по сообщениям об избиении заключенного в ИК-15 Фото: Тимур ХАНОВ

Прокуратура Иркутской области провела проверку по информации, опубликованной в Интернете. В сообщении говорилось о том, что один из осужденных подвергается избиениям со стороны других заключенных, отбывающих с ним наказание в исправительной колонии №15 в Ангасрке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

- Согласно материалам проверки, а также видеозаписи с камер наружного наблюдения колонии, установлено, что пострадавший самостоятельно получил телесные повреждения, упав на землю с лестницы второго этажа здания столовой, - сообщают в ведомстве, - В целях исключения в дальнейшем травматизма среди заключенных сотрудниками колонии проведено переоборудование лестничного марша с установлением защитного ограждения.

В настоящее время осужденные, чья вина не подтвердилась, хотят привлечь мужчину к ответственности за клевету и оговор. Заявления уже направлены в следственные органы.

Однако, прокуратурой найдены нарушения в работе администрации колонии. Руководителю ГУФСИН Иркутской области внесено представление за ненадлежащее осуществление постоянного надзора и контроля за поведением осужденных в ИК-15.