Почти 20 тысяч трещин устранили на трассах Иркутской области . Фото: ФКУ Упрдор "Прибайкалье"

В настоящее время дорожники работают на автомобильных трассах А-331 «Вилюй», Р-255 «Сибирь», Р-258 «Байкал». Чтобы предотвратить разрастание, трещины асфальтобетонного покрытия заделывают битумной мастикой и струйно-инъекционным методом. Сегодня на федеральных трассах Приангарья залито 19.5 тысяч трещин. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Прибайкалье".

- Заливка битумной мастикой восстанавливает целостность покрытия, герметизирует и изолирует дорожное основание от проникновения влаги. Вначале необходимо удалить из трещины частицы пыли, каменные крошки, мусор. Это выполняется либо щеткой, либо струей воздуха, подаваемого компрессором, направленного на ремонтируемую поверхность. Затем необходимо удалить влагу, ее выпаривают различными методами. Заключительной фазой является нанесение герметизирующих материалов, - пояснили специалисты ФКУ Упрдор «Прибайкалье».

Трещины заделывают струйно-инъекционным методом. Сначала трещины очищают ручными или механизированными воздуходувами. Затем необходимое место обрабатывают водно-битумной эмульсией. Это улучшает сцепление с основным слоем. Затем покрытие засыпается щебнем, и дополнительно обрабатывается ВБЭ.