"Умные" розетки втридорога продают пенсионерам в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Шелехове появились неизвестные, которые представляются сотрудниками энергокомпаний и предлагают пенсионерам приобрести "умную" розетку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- В ходе проверки установлено, что в минувший выходной в квартиру восьмидесятилетней женщины позвонил мужчина и, представившись электриком, предложил купить специальный прибор, который обеспечит постоянное напряжение в сети. Мошеннику удалось убедить пожилого человека в том, что "умную" розетку достаточно поместить над обыкновенной, и она сама будет следить за тем, чтобы не было перепадов напряжения, - рассказали в ведомстве.

Доверчивая пенсионерка приобрела 4 гаджета по 7 тысяч рублей каждый. В сумме она потратила 30 тысяч, хотя в магазинах ценна такого товара около тысячи рублей.

Сотрудники полиции предостерегают пожилых людей от дорогостоящих покупок с рук. Все товары лучше приобретать в магазинах, посоветовавшись с родственниками.